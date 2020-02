Coronavirus. Il periodo di incubazione del virus può estendersi fino a 24 giorni

Il quotidiano britannico “Independent” ha citato uno studio di ricercatori cinesi, secondo il quale il periodo di incubazione del coronavirus potrebbe estendersi fino a 24 giorni, ovvero 10 in più di quanto sia stato indicato fino a questo momento. Il documento è co-firmato da Zhong Nanshan, il medico che scoprì il virus della Sars nel 2003 e che sta lavorando come consulente per contrastare l’attuale epidemia.