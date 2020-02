Coronavirus. Penisola sorrentina e Capri, appello: rivedere il Piano per il Sud

Dalla Penisola Sorrentina e Capri, un preciso appello al Governo:

Occorre immediatamente “stravolgere il recente Piano per il Sud” alla luce della crisi “Coronavirus”.

Qualche settimana fa siamo stati gli unici a protestare contro il Governo con una nota ufficiale, evidenziando come nel documento relativo al Piano per il Sud non fosse MAI riportata la parola “Turismo” e di conseguenza come fosse incomprensibile aver ignorato completamente questo settore che è un pilastro assoluto per il presente e il futuro del mezzogiorno.

Ora, alla luce delle conseguenze che determinerà nel 2020 il Coronavirus, chiediamo che il Piano per il Sud venga immediatamente rivisto, prendendo finalmente in considerazione il turismo con provvedimenti mirati e consistenti, ancor più indispensabili dopo quanto sta accadendo

Occorrono strategie e risorse immediate per tutto il settore del turismo e non solo per il Settore alberghiero.

Occorre dare la giusta attenzione anche al settore Extralberghiero e all’immenso indotto (ristoratori, ncc, manutentori, guide, bar, noleggiatore).

Si tratta di migliaia di giovani e donne che improvvisamente si trovano senza lavoro, con sacrifici sostenuti e impegni finanziari da mantenere per non essere costretti a chiudere.

Chiediamo alle Istituzioni nazionali e locali di intervenire immediatamente, rielaborando il Piano per il Sud.

Non c’è un minuto da perdere.

Auspichiamo che tutti i rappresentanti istituzionali del mezzogiorno intervengano per chiedere l’immediato aggiornamento per il Piano per il Sud

Sergio Fedele Presidente Associazione Turismo Extralberghiero della Penisola Sorrentina, della Costiera Amalfitana e dell’isola di Capri