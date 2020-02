Coronavirus. Paura in Campania, supermercati vuoti

In Campania gli scaffali dei supermercati non sono più sprovvisti soltanto di gel per le mani e vari disinfettanti, ormai introvabili da giorni, ma si svuotano anche da latte a lunga conservazione, farina e legumi secchi in scatola. “Da ieri si stanno moltiplicando gli acquisti di generi di prima necessità non deperibili”, ha confermato il gestore di un supermercato.

Allo stato attuale delle cose, i prodotti mancanti saranno rimpiazzati velocemente, ma, se le cose dovessero restare così, con le spese che proseguiranno allo stesso modo, presto mancheranno anche i grossisti. Il problema, invece, per i prodotti freschi.