Coronavirus Pandemia, arrivato anche in Africa. Non abbiamo anticorpi

La virologa Ilaria Capua torna a parlare dell’emergenza Coronavirus Covid-19, che ha fatto finora più di 1700 morti, tra cui il primo in Francia, e centinaia di migliaia di contagi. Nelle ultime ore si è diffusa la notizia che l’infezione è arrivata per la prima volta in Africa, precisamente in Egitto, dove è stato confermato il primo caso positivo. Ma l’esperta, che attualmente insegna e fa ricerca presso il One Health Center of Excellence in California, non sembra assolutamente sorpresa da questa situazione. “Il virus si diffonde – ha detto parlando al Corriere della Sera -. Lo scrive Ida Artico su FanPage.it

Il caso francese è comprensibile perché si tratta di una persona anziana, più fragile nei confronti del virus. Quello che più preoccupa è l’Africa, a partire dal Cairo che è una megalopoli con milioni di persone, a volte nemmeno censite. E poi tutto il continente dove buona parte della popolazione è povera, malnutrita, già soffre di altre malattie infettive come la malaria, la tubercolosi o le infezioni da Hiv (il virus dell’Aids) che la rendono più fragile”

Quando si parla di Coronavirus Covid-19 è corretto parlare di pandemia. “La popolazione del pianeta – ha spiegato ancora la virologa – non ha anticorpi di difesa contro questo virus nuovo. E probabilmente le eccezionali misure di contenimento dell’infezione in Cina non impediranno al virus di uscire, volta per volta, e di fare il giro del mondo”. Tuttavia, proprio la Cina ha fatto, secondo l’esperta, un ottimo lavoro fino a questo momento per quanto riguarda le misure messe in atto per contenere i rischi di contagio.