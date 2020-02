Coronavirus. A Padova il primo italiano deceduto: aveva 78 anni

Primo decesso in Italia per il virus.

Un uomo di 78 anni positivo al Coronavirus è morto a Monselice (Padova). Il decesso è avvenuto intorno alle ore 22.45, da quanto si apprende. Intanto l’ospedale sarà chiuso e svuotato.

Si chiamava Adriano Trevisan. Ex titolare di una piccola impresa edile, Trevisan aveva tre figli, una delle quali, Vanessa, era stata sindaco del paese nel padovano. L’uomo, ricoverato già da una decina di giorni per precedenti patologie, è spirato venerdì sera all’ospedale di Schiavonia (Padova), e non nell’ospedale del capoluogo euganeo, come riferito in un primo tempo. «Non c’è stato neppure il tempo per poterlo trasferire» ha detto il governatore Luca Zaia.