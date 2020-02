E’ finita l’attesa estenuante per il Gran Carnevale di Maiori, Positanonews segue in diretta e in anteprima gli spettacolari carri allegorici che sfileranno per le strade della città.

Quattro saranno i carri in gara realizzati intorno al tema della nuova edizione che ruoterà intorno all’Arte. Un filo conduttore, intrigante e suggestivo che ha subito risvegliato la fantasia dai maestri della cartapesta che tra qualche giorno saranno già a lavoro per materializzare le idee progettuali capaci di confermare, qualora ve ne fosse bisogno, quanto Maiori abbia nel proprio dna la vena artistica.

«Peace & Love» è il titolo del carro allegorico pensato dall’Associazione A.D.S. che rievocherà il grande concerto di Woodstock nell’anno del 50° anniversario.

L’Associazione I Monelli propone il carro «In un mare di guai» rispolverando dalle teche un film muto del 1917. E con esso il grande Charlie Chaplin.

Il terzo carro, invece, si intitola «Il mondo nelle nostre mani» ed è un carro che dice no alla guerra e al razzismo invocando piuttosto inclusione e integrazione. Lo ha firmato l’Associazione Gli Invisibili che riporterà in vita in vita Michael Jackson e lungo il solco di due suoi grandi successi, “Heal the world” e “We are the world”.

Per il quarto carro, infine, sarà Lorenzo Jovanotti l’emblema di un neorealismo 4.0. Il titolo del carro è «Penso Positivo» e riconduce a Federico Fellini, a cui il cantante ha detto di ispirarsi per trasmettere entusiasmo, e a quell’arte di fondere il reale e il surreale.