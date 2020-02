Coronavirus: negativo il test sul 42enne salernitano ricoverato al Cotugno

Sono risultati negativi i test sul 42enne di Salerno ricoverato all’ospedale Cotugno di Napoli nella giornata di ieri. Il paziente, come comunicato dai vertici, resta comunque ricoverato in osservazione.

L’uomo era tornato tre giorni fa dalla Cina, dove si era recato per far visita alla fidanzata. Successivamente aveva fatto scalo a Berlino, prima di rientrare in Italia. Nel pomeriggio ha cominciato ad avvertire i primi sintomi di febbre e si era recato al pronto soccorso dell’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno: una volta che i medici hanno saputo del suo viaggio in Cina hanno fatto scattare il protocollo sanitario previsto.

Il paziente era stato trasferito a Napoli, presso l’ospedale Cotugno. Quasi un giorno dopo, in seguito alle analisi previste, la notizia della negatività del test.

Intanto, sale a oltre mille il bilancio dei morti in Cina. Lo ha reso noto il governo cinese: il numero delle vittime, secondo le autorità, è arrivato a 1.016 dopo che nella provincia di Hubei, epicentro del virus, sono morte altre 103 persone. Il numero di infezioni confermate ha raggiunto quota 42.638 a livello nazionale, con quasi 2.500 nuovi casi.

Secondo l’agenzia ufficiale cinese Xinhua, un possibile vaccino contro il virus delle vie respiratorie sarebbe stato testato su animali:_ Xinhua ha citato il portale news yicai.com, che avrebbe ricevuto l’informazione da fonti del Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC).

Si tratterebbe di un vaccino mRNA (funzionante attraverso molecole di “RNA messaggero”), sviluppato dal Cdc insieme alla Scuola di medicina dell’Universita’ Tongji di Shanghai e dall’industria Stermirna Therapeutics e sarebbe gia’ stato iniettato a piu’ di 100 topi. Prima di test sugli esseri umani sono previsti altri test su animali come le scimmie.