Coronavirus, Minori. Le indicazioni operative del sindaco per la pulizia degli ambienti

Coronavirus. Minori, Costiera Amalfitana. Indicazioni operative per la pulizia degli ambienti utilizzati per l’espletamento delle ordinarie attività.Facendo seguito alle misure organizzative statali e regionali volte al contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica derivante da COVID-19, con la presente si forniscono alcune indicazioni alle quali attenersi per la pulizia quotidiana degli ambienti utilizzati per l’espletamento delle ordinarie attività.

Particolare attenzione va fatta per le normali operazioni di detersione delle superfici come sinora fatto;

Per le attività che manipolano alimenti, in special modo non confezionati, particolare e scrupolosa applicazione del piano di autocontrollo HACCP, con indicazione di maggiore utilizzo, anche nell’arco della stessa giornata, di una soluzione di alcool etilico denaturato diluito con una percentuale del 30% di acqua; tale procedura è applicabile anche a vetri, imposte, finestre, porte, ecc…; per la pulizia del pavimento preferire una soluzione al 01-05% di ipoclorito di sodio;

> Particolare attenzione nella gestione della manipolazione di banconote, avendo l’accortezza di utilizzare guanti, oppure gel sanificante oppure soluzione di acqua ed alcool diluito;

Per i bar e tutte le altre attività, dotarsi di spruzzino con alcool diluito da passare più volte durante la giornata sul banco e sulle parti più soggette a contatti multipli (tipo maniglia di ingresso );

Si richiede di spruzzare la soluzione alcoolica sulle superfici da trattare e lasciare agire per 1 o 2 minuti; dopo è possibile passare il panno per asciugare gli eccessi, o normale panno carta che poi va correttamente smaltito;

Laddove possibile procedere alle operazioni di pulizia, sia dei pavimenti che delle suppellettili, con locali areati, quindi con finestre e porte aperte;

Dotare i servizi igienici di prodotti idonei alla detersione e disinfezione delle mani;

Per le attività sportive, limitare laddove è possibile l’utilizzo di spogliatoi per la doccia, tuttavia dotare i locali spogliatoi di spruzzatori con acqua ed alcool e preferire per le pulizie del pavimento, piatti doccia e servizi igienici, la candeggina diluita;

Per le attività religiose che hanno luogo in chiesa o in altri locali della parrocchia (es. attività catechistiche), nonché per altre attività ricreative/educative a cura di associazioni religiose, di animazione, di volontariato e artistiche/culturali utilizzare per la pulizia dei pavimenti Ipoclorito di Sodio al 0,1% (normale varichina alle dose usuali, avendo solo l’accortezza di cambiare l’acqua di detersione un maggior numero di volte); per le superfici di banchi da lavoro, tavoli, sedie e mobili, dopo l’utilizzo dei normali detergenti sinora utilizzati, si chiede di dotarsi di spruzzatori con una soluzione composta dal 70% di alcool etilico denaturato (normale alcool arancione) e 30% di acqua; tale procedura è applicabile anche a vetri, imposte, finestre, porte ecc…;