Coronavirus. Minori, le disposizioni da rispettare. All’esito della riunione presso la Prefettura di Salerno, sulla scorta delle ordinanze della Giunta Regionale della Campania nn. 1, 2, 3 e 4, si riportano le disposizioni da rispettare:

– Chiunque negli ultimi 14 giorni abbia fatto ingresso in Campania provenendo da una delle zone d’Italia sottoposte a restrizione come “focolai” epidemici (c.d. “zone rosse” interessate da provvedimenti restrittivi), nonché da altre aree del mondo interessate dall’epidemia, deve informare il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL territorialmente competente per le opportune misure (tel. dedicato 089693960 attivo da sabato 29);

– Lavarsi spesso le mani con soluzioni idroalcoliche;

– Evitare i contatti ravvicinati con le persone che soffrono di infezioni respiratorie;

– Non toccarsi occhi, naso e bocca se si starnutisce o tossisce;

– Non prendere antibiotici o antivirali se non prescritti;

– Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool;

– Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assistono persone malate;

– Se si hanno tosse, febbre o difficoltà respiratorie e si è tornati da aree di conclamato contagio, non recarsi al pronto soccorso ma contattare immediatamente il 112;

– In caso di sola sintomatologia, non recarsi direttamente presso le strutture sanitarie ma contattare il medico curante.

Si avverte inoltre che presso le strutture di pronto soccorso dell’Azienda Ospedaliera Universitaria (compreso il presidio di Castiglione di Ravello) saranno istituiti appositi ambienti di triage per la prima valutazione dei singoli casi

E’ stata anche disposta con ordinanza la sospensione sino a tutto il 1 marzo p.v. di manifestazioni pubbliche o private che comportino o possano comportare adunanze o assembramenti di persone.