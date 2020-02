Coronavirus. Ministero dell’Istruzione: “Gli studenti di ritorno dalla Cina possono frequentare le lezioni, ma vanno monitorati”

Il Ministero della Salute ha predisposto una circolare, diramata dal Ministero dell’Istruzione a tutti gli Uffici Scolastici Regionali, che a loro volta li hanno inviati ai vari istituti scolastici. Proprio i presidi, trovatisi impreparati di fronte a questa situazione di emergenza, avevano chiesto di ottenere chiarimenti sul da farsi. Nella circolare si specifica che tutti gli studenti arrivati in Italia dalla Cina – che non presentano i sintomi del temuto Coronavirus – potranno regolarmente frequentare la scuola. Nella circolare si specifica che per gli studenti universitari rientrati nelle ultime due settimane dalla Cina è necessario monitorare l’eventuale insorgenza di sintomi quali tosse, febbre, difficoltà respiratorie. Se dovessero presentarsi uno o più di questi sintomi bisognerà chiamare il 1500 o i centri regionali di riferimento, proteggere le vie aeree con mascherina ed evitare contatti stretti fino alla definizione della situazione sanitaria. Queste stesse indicazioni valgono anche per i bambini ed i ragazzi delle scuole primarie e secondarie. Nella circolare è previsto, altresì, che il personale scolastico, docenti e non, presti particolare attenzione a favorire l’adozione di comportamenti atti a ridurre la possibilità di contaminazione con secrezioni delle vie aeree, anche attraverso oggetti (giocattoli, matite, etc.). Vengono chiaramente sconsigliati i viaggi di studenti verso le aree colpite dal Coronavirus.