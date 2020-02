Coronavirus, Ministero della Salute: “Gel igienizzanti nelle scuole”. Prezzi Amuchina alle stelle

Davvero assurdo quanto sta accadendo in queste ore. Dopo la notizia della presenza del Coronavirus sul territorio italiano, è partita una vera e propria psicosi: specialmente nelle Regioni dove si sono verificati i casi, ad esempio, i supermercati sono stati letteralmente presi d’assalto, come se ci si dovesse preparare a settimane e settimane di quarantena.

Quello che è stato riscontrato, però, è stato anche un vergognoso aumento dei prezzi di mascherine e prodotti igienizzanti. Come è possibile facilmente constatare, su alcuni siti e-commerce le mascherine sono arrivate a costare anche intorno ai 200 euro a pacco (contenente 5 mascherine). Ma non solo le mascherine, i gel igienizzanti hanno subito lo stesso incremento di prezzo: da 4-5 euro, sono arrivati anche questi a circa 40 euro, in alcuni casi anche 70.

Il presidente Codacons, Carlo Rienzi, ha così commentato: “Da un primo monitoraggio del Codacons sui principali portali di e-commerce emerge come i prezzi di alcuni prodotti legati all’emergenza Coronavirus raggiungano livelli astronomici ad esempio il classico gel igienizzate dell’Amuchina da 80 ml, che normalmente si trova in commercio a circa 3 euro, viene oggi venduto sul web a 22,5 euro la confezione, con un ricarico sul prezzo al pubblico del +650%. Ancora peggio per le mascherine protettive da viso, che prima del coronavirus erano vendute a meno di 10 centesimi di euro l’una, e oggi arrivano a costare su internet 1,8 euro, con un incremento di prezzo del +1700%”.

Amazon ha voluto precisare che provvederà a rimuovere le offerte che violano le regole, affermando che: “I partner di vendita stabiliscono i prezzi dei loro prodotti nel nostro store e abbiamo delle regole per aiutarli a definire tali prezzi in modo competitivo. Monitoriamo attivamente il nostro store e rimuoviamo le offerte che violano le nostre regole”.

Intanto il Ministero della Salute, in una nota, ha rimarcato il concetto fondamentale dell’igiene delle mani, che può ridurre il rischio di infezione: “Si raccomanda pertanto di posizionare appositi distributori di gel alcolici con una concentrazione di alcol al 60-85%, nei luoghi affollati (ad esempio: aeroporti, stazioni ferroviarie, porti, metropolitane, scuole, centri commerciali, mercati, centri congressuali)”.