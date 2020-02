Coronavirus. Mille persone sbarcano senza controlli dalla nave da crociera Westerdam. Due di esse sono infette, ci sono anche cinque italiani

Ancora un allarme per il rischio contagio da Coronavirus. In Cambogia circa mille persone (delle duemila presenti a bordo) sono sbarcate dalla nave da crociera Westerdam. Dopo diversi giorni in mare alla nave è stato permesso l’attracco, dato che la compagnia aveva assicurato che a bordo non c’erano persone infette. Ed al momento dello sbarco non è stato effettuato alcun test di controllo e non è stata applicata la misura della quarantena. Successivamente si è scoperto che due dei passeggeri erano infetti e potrebbero averne contagiato altri. I Paesi di appartenenza delle persone sbarcate ora stanno tentando di rintracciare i propri cittadini per poterli sottoporre ai test necessari per stabilire se vi sia stato contagio oppure no. Tra le persone sbarcate dalla nave anche cinque italiani; si tratterebbe di due italo-brasiliani che sarebbero tornati in Brasile e tre italiani che probabilmente hanno fatto già ritorno nelle loro città di provenienza. La Holland America, proprietaria della Diamond Princess ferma in Giappone, ha offerto il suo aiuto nella gestione dell’emergenza. Nella tarda mattinata di oggi le due persone infette sarebbero state individuate. Molti esperti guardano alla Westerdam con apprensione, come un possibile buco nella rete internazionale di contenimento costruita attorno al virus.