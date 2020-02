Coronavirus. Migliorano le condizioni dei cinesi allo Spallanzani

Marito e moglie cinesi allo Spallanzani “continuano il progressivo e costante miglioramento, in particolar modo il maschio”. Così il nuovo bollettino medico. La coppia comunque non è stata ancora dichiarata fuori pericolo. Giovedì annunciato un punto stampa.

“Entrambi in ottime condizioni di salute” il 17enne Niccolò, rientrato da Wuhan dove era rimasto bloccato per la febbre (non dovuta al virus) e il giovane ricercatore rimpatriato con altri connazionali, che ha sviluppato i sintomi del coronavirus alla Cecchignola.