Coronavirus, l’Eav dispone un’attività straordinaria di disinfestazione dei mezzi di trasporto

A seguito delle notizie preoccupanti sul diffondersi del Coronavirus in Italia, pur mantenendo la calma ed evitando la psicosi collettiva, è giusto cercare di adottare delle misure preventive. A destare timore in gran parte della popolazione è l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico che, soprattutto in zone turistiche come costiera amalfitana e penisola sorrentina, vedono ogni giorno passeggeri provenienti anche da altre regioni italiane oltre che dall’estero. Sull’argomento non sono state emanate delle specifiche ordinanze ma l’Eav ha comunicato, attraverso un post, che è già iniziata una operazione straordinaria di pulizia che durerà fino al prossimo 27 febbraio. Ecco le parole della società di trasporto pubblico: “Al fine di promuovere comunque un’azione preventiva di miglioramento, sia nei confronti dei nostri lavoratori che dei nostri viaggiatori, di verificare indipendentemente dalla valutazione del rischio di esposizione per i lavoratori, è prevista la possibilità di effettuare attività di disinfestazione aggiuntive a quelle già indicate previste dall’attuale contratto in essere”.

Le operazioni aggiuntive di disinfestazione saranno eseguite a bordo dei rotabili in servizio sulle linee Vesuviane, della Cumana, della Circumflegrea, Metropolitana e suburbane. Ad occuparsene il personale della Ditta Florida 2000, che provvederà inoltre all’applicazione di una targhetta con la date dell’intervento.