Coronavirus, la mappa delle zone italiane interessate

Nelle ultime 48 ore decine di persone sono risultate contagiate dal nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) in Italia. Secondo gli ultimi dati forniti dalla Protezione Civile sono più di 100, quasi tutti nel Nord Italia: 90 in Lombardia – dove ieri il presidente della regione ha ammesso la presenza di un «focolaio» di epidemia nella provincia di Lodi – 25 in Veneto, 3 in Emilia-Romagna, 2 nel Lazio (sono due turisti cinesi) e 1 in Piemonte, nella città di Torino.

Di seguito trovate una mappa con tutte le principali zone coinvolte dalla diffusione del nuovo coronavirus: di diverse persone contagiate non è stata comunicata l’esatta città di provenienza, ma solo la regione d’appartenenza.

MAPPA DEL CORONAVIRUS (CLICCA QUI)