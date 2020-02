Coronavirus. La Farmacia Romano di Eboli distribuisce gratuitamente gel igienizzante mani, un esempio da seguire

Eboli. Un esempio da seguire quello della storica Farmacia Romano al fine di contrastare le speculazioni messe in atto da coloro che tentato di approfittare del momento di allarme dovuto al rischio di contagio da Coronavirus. Oramai sappiamo benissimo che trovare del gel igienizzante per le mani è diventato quasi impossibile e spesso, se si ha la fortuna di reperirlo, i prezzi sono superiori a quelli in cui veniva venduto fino ad un mese fa. I medici della farmacia di Eboli hanno deciso di distribuire gratuitamente il gel igienizzante mani realizzato su base alcolica secondo le disposizioni dell’ OMS e del Ministero della Salute. Poiché i contenitori sono introvabili sul mercato, invitano le persone a recarsi presso la farmacia con un proprio flacone non superiore ai 100 ml ed il personale provvederà a riempirlo senza alcuna spesa. Ci auguriamo che anche altre farmacie possano seguire l’esempio venendo incontro ai cittadini in questo momento di temporanea emergenza.