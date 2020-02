Coronavirus in Italia, quarta vittima. Intanto quarantena al Sud e Piazza Affari in calo

Quarta vittima del coronavirus nel Nord Italia (la terza in Lombardia).

Si tratta di un uomo di 84 anni che era ricoverato al Giovanni XXIII di Bergamo per patologie pregresse.

Il numero dei positivi al coronavirus in Italia è di 149. I decessi di pazienti con coronavirus, ma con quadro clinico generale compromesso in precedenza, sono tre.

Tutti i cittadini che rientrano in Basilicata da Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria o che vi abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni dovranno sottoporsi a un periodo di quarantena presso il proprio domicilio per 14 giorni. Lo dispone un’ordinanza emessa dal presidente della stessa Regione, Bardi.

Gli interessati dall’ordinanza dovranno inoltre comunicare la loro presenza ai servizi di sanità pubblica, mentre ai sindaci della Regione è stato demandato un censimento di tutti tali casi.

Piazza Affari apre a -3,5%. Spread a 144. La Borsa di Milano ha aperto la seduta in pesante calo. Sull’onda della diffusione del coronavirus, l’indice Ftse Mib cede il 3,5%.

Anche lo spread tra Btp e Bund è balzato a 144 punti con rendimento 0,98%, dai 134 nella chiusura di venerdì.

Pesanti anche le aperture delle principali piazze europee, in perdita di oltre due punti percentuali.

Un grave danno a tutta l’Italia, sotto ogni punto di vista, a partire dall’aspetto economico e turistico a quello sociale e politico.