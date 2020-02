Coronavirus. In Italia due morti ed oltre 50 contagi

In Italia il bilancio dell’epidemia di Coronavirus è oltre 50 contagi e due morti. La prima vittima di Coronavirus sul territorio nazionale si chiama Adriano Trevisan. Il 78enne, ricoverato da 15 giorni, era uno dei due contagiati nel padovano, dove è positivo anche un suo compaesano di 67 anni. La seconda vittima è una donna residente in Lombardia.

Il numero degli infettati in Lombardia sale a 46, mentre in Veneto sono 11. Casi anche in Piemonte ed Emilia Romagna. Lo ha comunicato il presidente della Regione Attilio Fontana, sottolineando che si sono “tutti verificati” nella stessa area a sud di Lodi. In tutto sono quindi 61 i contagi in Italia.