Coronavirus, Giuseppe Mallardo Presidente FederTerziario Turismo “Rischio crisi per il settore chiediamo al Governo interventi di sostegno\"

L’emergenza del coronavirus in Italia produrrà danni economici considerevoli soprattutto nel settore del turismo, e per questo il governo deve fare il possibile per tutelare il settore”. Lo dichiara in una nota Giuseppe Mallardo, Presidente di FederTerziario Turismo. “Con 146 miliardi di euro di giro di affari”, continua Mallardo, “Il turismo è tra i comparti produttivi con maggiore indotto, nonché uno dei settori che ha retto meglio negli anni della crisi economica. L’emergenza sanitaria di queste ore ha già creato problemi a diverse strutture ricettive, portando ad annullamento di voli e viaggi provenienti sia dall’Italia che dall’estero. Solo negli hotel di Venezia sembra che siano arrivate il 40% delle disdette in due giorni.

Chiediamo pertanto un tavolo di confronto urgente con il governo per discutere alcuni punti specifici di sostegno alle imprese che si troveranno a fronteggiare quest’improvvisa calamità.