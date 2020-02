Coronavirus a Firenze e primo caso al Sud. Ma c’è un dato “rassicurante” per qualcuno

Altri due italiani positivi al coronavirus in Italia, stavolta lontani dall’epicentro di diffusione del virus.

Il primo è un sessantenne ed imprenditore di Firenze che opera con diverse aziende anche in oriente. L’uomo ieri pomeriggio si è presentato all’ospedale di Santa Maria Nuova, nel centro cittadino. Nella notte il tampone ha rivelato la presenza del coronavirus Covid – 19. Il paziente è stato trasferito nel reparto malattie infettive dell’ospedale di Ponte a Niccheri e gli ambienti del Pronto soccorso di Santa Maria Nuova sono stati sanificati.

E’ risultata positiva al coronavirus anche la turista di Bergamo in vacanza a Palermo che ieri sera è stata ricoverata nell’ospedale Cervello per i controlli dopo aver mostrato sintomi influenzali. E’ stata disposta la quarantena per il gruppo di amici della donna e per le persone che sono state a stretto contatto coi turisti.

Un dato “rassicurante” per gran parte della popolazione riguarda l’ultimo bilancio in Italia, che anche se parla di 229 contagiati e sette morti, si tratta tutti anziani già indeboliti da altre patologie. Anche l’Oms, Organizzazione mondiale della Sanità, ha rassicurato: “Ogni giorno che passa ne sappiamo un po’ di più sul coronavirus e la malattia che provoca. Sappiamo che oltre l’80% dei pazienti ha una malattia lieve e guarirà”. Lo dice Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità.