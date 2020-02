Coronavirus. Famiglia salernitana torna da Venezia ma non va in quarantena

Una famiglia salernitana era andata a Venezia per il Carnevale, dichiarando il tutto alle autorità per una eventuale quarantena dovuta adl coronavirus, ma, per avere informazioni ed indicazioni la procedura è stata davvero complicata. Infatti, durante il viaggio di ritorno, hanno cercato di contattare i numeri di riferimento della Regione e dell’Asl, ma senza risultati positivi, probabilmente anche per il sovraccarico di telefonate. Il dubbio era se andare in quarantena oppure no e soprattutto se far andare i figli a scuola alla ripresa delle attività scolastiche. Contattato al telefono il medico di famiglia si sono sentiti dire: “Se non siete malati non posso fare nessun certificato perché non ho competenza. L’unica competente è l’Asl”. Dopo altri vani tentativi, un operatore ha risposto ha detto alla famiglia che “Venezia non rientra in zona rossa”. La famiglia ha ribadito di aver preso parte al carnevale che richiama in laguna migliaia di turisti da ogni parte d’Italia e del mondo.

Ma la risposta è restata la stessa: nessuna quarantena e figli regolarmente a scuola, perché eventuali assenze sarebbero ingiustificate. L’Asl avrebbe comunque acquisito tutti i dati e gli spostamenti effettuati dalla persone di rientro da Venezia

Ad ogni modo la famiglia che è rientrata a Salerno non presenta attualmente alcun sintomo influenzale.