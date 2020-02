Meta, Sorrento . Coronavirus il decalogo aggiornato dall’Iss. Le news dalla Farmacia Elifani

L’Istituto superiore di sanità (Iss), utilizzando come fonti l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e European centre for disease prevention and control (Ecdc), organismo europeo che si occupa di prevenzione e controllo delle malattie, ha aggiornato il documento contenente i dieci comportamenti da seguire in concomitanza della diffusione del coronavirus ncov-2019, oggetto in questi giorni di attenzione da parte degli organi di informazione. Si tratta di un decalogo contenente delle regole di buonsenso, da usare comunemente anche in altri periodi dell’anno, per limitare l’eventuale propagazione dei microrganismi interessati alla problematica.

Si riepiloga il decalogo aggiornato con i dieci comportamenti:

1. Lavati spesso le mani

2. Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute

3. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani

4. Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci

5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico

6. Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol

7. Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o se assisti persone malate

8. I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi

9. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus

10. In caso di dubbi non recarti al Pronto Soccorso: chiama il tuo medico di base e se pensi di essere stato contagiato chiama il 112.

È utile ricordare, infine, che il medico curante e il farmacista di fiducia sono sempre disponibili a rilasciare informazioni puntuali ed aggiornate.

Sono tante le news che potete trovare sul sito della Farmacia Elifani di Meta