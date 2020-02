Coronavirus, dalla Cina arriva una notizia incoraggiante: 243 persone sono guarite e 72 sono state dimesse dagli ospedali

In questo periodo in cui regna la paura e si sta creando una vera e propria psicosi sul rischio di contagio da Coronavirus, arriva una prima notizia incoraggiante dalla Cina. Secondo quanto riferito dalla National Health Commission cinese sono 243 i paziente guariti dal Coronavirus e nella giornata di ieri 72 di loro hanno lasciato gli ospedali dove si trovavano ricoverati. I pazienti sono stati considerati guariti, i loro sintomi si sono alleviati e la temperatura corporea è rimasta nei valori della norma per almeno tre giorni. Sottoposti per due volte al test di laboratorio sono risultati negativi al Coronavirus.