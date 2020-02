Coronavirus-Costiera Amalfitana, disdetta shock a Positano: “Preghiamo per voi”

Ci troviamo ancora una volta a fronteggiare la disinformazione, cosa che combattiamo da sempre. La psicosi Coronavirus sta portando a delle conseguenze significative per quanto riguarda il turismo in Italia. Nella giornata di ieri vi avevamo riportato le parole del presidente Assoturismo Confesercenti Vittorio Messina, che aveva riferito dati abbastanza preoccupanti.

Quest’ultimo aveva parlato di prenotazioni in fumo per oltre 200 milioni di euro soltanto per il mese di marzo. “Bisogna urgentemente lavorare per arrivare ad una normalizzazione: se continua così, il settore – che vale il 13% circa del Pil italiano – rischia di affondare. E’ il momento più buio, neanche l’11 settembre aveva inciso così pesantemente. Il comparto è già in zona rossa, e come tale va trattato”.

Sebbene la situazione infetti sia comunque sotto controllo in Campania e, anzi, in Costiera amalfitana NON CI SIANO casi di persone infette, la situazione va assolutamente attenzionata.

Perché? In primis perché si rischia di mandare un messaggio all’estero che non si avvicina minimamente alla verità Quello che è successo ad una struttura alberghiera di alto livello, a Positano, è veramente ai limiti del tragicomico. Alla struttura, infatti, è stata inviata una mail di disdetta da parte di una coppia di turisti stranieri che recitava: “Speriamo che stiate tutti bene a Positano. Preghiamo per voi”. Un qualcosa di davvero allucinante e ai limiti della fantasia, ma che purtroppo si è verificato veramente.

Ribadiamo che non ci sono casi di Coronavirus in Costiera Amalfitana e che alcune disdette ci sono state, ma soltanto per il periodo di marzo. Ecco che lanciamo un ulteriore appello: basta falsa informazione, basta allarmismi!