Coronavirus, continua la truffa: avvistati falsi infermieri ASL a Tramonti

A Tramonti, così come in tutta la Costiera Amalfitana, continuano le truffe legate al coronavirus, approfittando della paura e della psicosi che la situazione di emergenza stanno creando. Sono ancora stati avvistati falsi infermieri ASL, muniti di tesserini falsi, con tamponi per il coronavirus, i quali tentano di entrare nelle abitazioni con la scusa di effettuare dei test per il virus. Si rinnova, dunque, l’invito a prestare attenzione, soprattutto per le persone più anziane.