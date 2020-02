Coronavirus, contagiata all’ottavo mese di gravidanza: sei infetti in Lombardia

E’ all’ottavo mese di gravidanza la donna contagiata in Lombardia con il marito e un loro stretto conoscente.

Insegnante in una scuola, la donna è in isolamento al Sacco di Milano con quest’ultimo, un 30enne in gravi condizioni. Sempre a Milano il possibile paziente zero, un collega dell’uomo in terapia intensiva a Codogno; al rientro dalla Cina ha cenato con il 38enne contagiato.

La Difesa starebbe valutando strutture militari sul territorio a supporto delle misure di quarantena, si apprende.

Sei i casi di positività al coronavirus”in Lombardia.Lo ha detto l’assessore al Welfare Gallera spiegando che “il paziente ricoverato al Sacco sta bene”e che la situazione della moglie dell’uomo ricoverato a Codogno “è positiva”.

“Ancora non sappiamo da chi si è diffuso il virus,potrebbe non essere da caso zero.Il caso indice è negativo al test”

“Situazione estremamente nuova,invitiamo a calma”.Isolamento per 250 persone.

Si valuta la chiusura delle scuole nelle città coinvolte.