Coronavirus. La comunità cinese di Napoli vuole mettersi in auto quarantena. L’Asl: “Isolamento solo per i casi sospetti”

Relativamente al rischio di contagio da Coronavirus questa mattina all’Asl Napoli 1 Centro è stata protocollata una comunicazione del sindacato cinese nazionale di Napoli nel quale la comunità cinese ha dichiarato che, per tutelare la sicurezza pubblica, sta praticando ‘auto quarantena’ per due settimane dopo il rientro del viaggio in Cina. Il sindacato ha, inoltre, evidenziato la volontà di collaborare per evitare il diffondersi di eventuali contagi. Ma, siccome non tutti i cittadini cinesi hanno la possibilità di sottoporsi all’auto quarantena nelle proprie abitazioni abituali, si chiede all’azienda sanitaria di individuare strutture per l’accoglienza e la quarantena dei soggetti, i cui nominativi sono elencati nella comunicazione. Viene chiesta, altresì, la fornitura di materiali sanitari di sicurezza idonei per offrire ai volontari l’adeguata protezione durante il trasporto dei soggetti.

L’Asl Napoli ha risposto al sindacato cinese sottolineando il fatto che non è prevista una quarantena generalizzata in assenza di sospetto clinico/anamnestico e che il periodo di isolamento viene attuato solo nel caso si evinca un contatto stretto con un caso come definito dalle circolari ministeriali ossia un soggetto con provenienza da area a rischio nuovo coronavirus 2019-ncov documentata e che presenti almeno un sintomo quale faringodinia, tosse, febbre, difficoltà respiratoria.

L’Asl, inoltre, precisa che in caso di sospetto clinico è indispensabile rivolgersi alle strutture sanitarie per la corretta presa in carico che sarà definita nel rispetto dei protocolli regionali e delle linee di indirizzo delle circolari ministeriali.