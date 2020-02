La situazione in provincia di Salerno. Coronavirus Comunicato n.1 del Comitato dei Sindaci del Distretto Sanitario 67 Mercato S. Severino 23.02.2020 . A Buccino uomo in quarantena, chiuse scuole

I sindaci del D.S. 67

Letta la circolare ministeriale n 5443 del 22-02-2020;

Letto il protocollo operativo della Direzione Generale della Campania per la tutela della Salute n. 80153 del 06-02-2020;

Atteso che allo stato non risultano casi di contagio nelle aree di propria competenza;

Che il presente ha il solo scopo di prevenire eventuali focolai o contagi;

Comunicano

Che i cittadini di rientro da zone in cui sono stati accertati casi di Coronavirus (COVID-2019) e che abbiano o ritengono di aver avuto “Contatto stretto” con il virus laddove per “Contatto stretto” si intende:

‐ Operatore sanitario o altra persona impiegata nell’assistenza di un caso sospetto o confermato di COVID-19, o personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di SARS-CoV-2.

‐ Essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso sospetto o confermato di COVID-19.

‐ Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19.

‐ Aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di un caso sospetto o

confermato di COVID-19, compagni di viaggio o persone addette all’assistenza, e membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo indicando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima o dopo la manifestazione della malattia nel caso in esame.

Dovranno

– informare il Sindaco del comune;

– non recarsi presso il pronto soccorso;

– contattare il numero verde regionale 800.90.96.99 attivo tutti i giorni dalle 8:00 alle 20:00;

– restare a scopo precauzionale in auto isolamento fino a intervento del personale sanitario;

– contattare il 118 per prima procedura di triage telefonico.

I sindaci dei comuni del DS 67: Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Fisciano, Mercato S. Severino, Siano

BUCCINO QUARANTENA E CHIUSURA SCUOLE

Con una apposita ordinanza comunale il Sindaco di Buccino Nicola Parisi ha ordinato l’applicazione di “quarantena con sorveglianza attiva” per una famiglia dopo aver appreso che queste erano provenienti dal Comune di Codogno (Lodi) riconosciuto come focolaio di Coronavirus e dal Comune di Piacenza, area già interessata dal contagio.

All’intero nucleo familiare è stato “ordinato di non lasciare per almeno 14 giorni l’attuale domicilio e di non avere contatti con altre persone. Le medesime persone devono seguire in maniera puntuale, le disposizioni in tema di profilassi stabilite dalle Autorità Sanitarie in relazione all’emergenza in atto per il COVID-19 nonchè ogni disposizione in merito dal Ministero della Salute e dagli altri Organi Istituzionali preposti”.

L’ordinanza comunale è stata inoltrata alla Stazione Carabinieri di Buccino, alla Direzione Generale dell’ASL di Salerno, al Distretto Sanitario Eboli-Buccino, alla Prefettura di Salerno ed all’Ufficio di Polizia Municipale.

AGGIORNAMENTO. Buone notizie per la famiglia di Buccino che era stata messa in isolamento nella giornata di oggi perché rientrante da Codogno, uno dei comuni considerati focolaio del coronavirus. I test cui sono stati sottoposti sono infatti i risultati tutti negativi. Nessun contagio da coronavirus.

Ad ogni modo -scrive InfoCilento – l’ordinanza del sindaco Nicola Parisi prevede, oltre all’isolamento del nucleo familiare, lo stop di tutte le manifestazioni e la chiusura delle scuole fino al prossimo primo marzo