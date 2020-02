Coronavirus. Il comunicato a cura del Sindaco di Massa Lubrense

“La situazione italiana circa l’infezione da nuovo Coronavirus COVID-19 richiede grande attenzione ma senza inutili allarmismi e panico.

Mercoledì 27 febbraio alle ore 17,a Torre del Greco presso la sede centrale dell’ASL Na3 sud ci sarà un incontro tra i vertici dell’Azienda, i Sindaci, i dirigenti dei presidi ospedalieri del territorio ed i responsabili del 118 e della Protezione Civile in modo da definire ulteriormente le modalità di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Intanto si ricordano le norme di comportamento prudente, valide in tutte le situazioni analoghe, quali il lavare spesso le mani, coprire naso e bocca quando si tossisce o starnutisce e non toccarsi occhi naso e bocca con le mani.

Si consiglia a quanti ritornano nel nostro territorio da altri Paesi o città interessate dal virus di rimanere in casa o comunque non frequentare luoghi affollati per almeno 15 giorni .

Per tutte le scuole di Massa Lubrense è prevista una disinfezione per mercoledì 26 febbraio. Pertanto in tale data le scuole rimarranno chiuse.

Il numero verde della Regione Campania da contattare in caso di necessità è il seguente : 800909699.”