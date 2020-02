Coronavirus in Cilento: in quarantena due ragazze al rientro dalla Cina

Sono in quarantena due ragazze, residenti nel Cilento, recentemente rientrate dalla Cina, sotto osservazione dai medici. Come spiega il direttore del Distretto Sanitario Sapri-Camerota, Rocco Calabrese, non si tratterebbe di due casi sospetti di Coronavirus perché la direzione sanitaria, dopo gli accertamenti di rito, ha previsto, per entrambe, la quarantena presso le loro abitazioni.

Si tratta di una studentessa di Vibonati, che è stata in Cina tramite un progetto Erasmus, e di una giovane donna cinese che ha un negozio proprio nella città di Sapri. Attivate le guardie mediche e i medici di base per monitorare il loro stato di salute.