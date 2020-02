Coronavirus. Chiuse per emergenza le Università del Veneto

Le Università del Veneto resteranno chiuse per l’emergenza Coronavirus. Lo ha annunciato il governatore Luca Zaia, precisando di essersi consultato con i rettori dei vari atenei della Regione: “Abbiamo deciso di tenerle chiuse dalla prossima settimana”, ha detto. Quanto a eventuali provvedimenti per manifestazioni come il Carnevale di Venezia, Zaia ha detto che attende le linee guida che saranno diramate dal ministro della Sanità, Roberto Speranza.

Fonte Tgcom24