Coronavirus. C’è la settima vittima in Italia: 62enne di Castiglione D’Adda

Coronavirus. C’è anche la settima vittima in Italia, ancora una volta in Lombardia. Si tratta di un 62enne di Castiglione d’Adda, nel Lodigiano, quindi di un ennesimo caso legato al luogo del focolaio . L’uomo è morto questa sera, nell’Ospedale di Como, dove era stato ricoverato sabato scorso. La sua situazione clinica era già grave e, pare, soffrisse di numerose patologie croniche pregresse, come gli altri casi di decesso registrati fino ad ora nel nostro Paese.