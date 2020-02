Coronavirus. Caso sospetto nel Cilento, famiglia in quarantena

Caso sospetto di coronavirus anche in Cilento. Una famiglia di Lentiscosa, frazione del comune di Camerota, in provincia di Salerno, è stata messa in quarantena per accertamenti dalleForze dell’Ordine e dall‘ASL Salerno. Il giovane ventenne, è rientrato venerdì scorso da Codogno, epicentro dell’emergenza del Coronavirus insieme ad altri nove paesi del Basso Lodigiano. Anche se il ragazzo sembrerebbe non accusare alcun sintomo particolare, si sta seguendo il protocollo previsto per il coronavirus, a scopo precauzionale. Il giovane è stato sottoposto a tampone ed ora si attendono i risultati, che dovrebbero arrivare nelle prossime 24-48 ore.