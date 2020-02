Coronavirus. Capri e Ischia chiedono controlli agli imbarchi. Controlli mirati agli imbarchi per le isole di Capri, Ischia e Procida o agli sbarchi. Lo chiedono il senatore Domenico De Siano (FI), l’europarlamentare Giosi Ferrandino (PD) e la consigliera regionale campana Maria Grazia Di Scala (FI), per i quali “è necessario e urgente allestire, innanzitutto nei porti di imbarco per le isole o in quelli di sbarco, adeguate strutture-filtro mobili, che siano camper ancorché tensostrutture, che, dotate di strumenti e personale adeguato, possano essere utilizzate per controllare i passeggeri in arrivo o in partenza, isolani o turisti che siano, verificandone la provenienza, testandone la temperatura e, del caso, procedendo al prelievo a mezzo tampone”.

“Lo impone l’emergenza coronavirus, lo richiede una crisi del turismo che, complice una vera e propria psicosi indotta da una non più tollerabile disinformazione, rischia di mette definitivamente in ginocchio l’intera isola. Servono impegni e risorse straordinarie, la Regione assuma iniziative”, concludono.

Intanto, da oggi su alcuni mezzi veloci della Snav in navigazione tra Napoli e Capri, come si può notare dalla foto, il personale di bordo indossa mascherine e guanti di protezione personale. I catamarani sono stati interessati da interventi di pulizia e disinfezione generale.