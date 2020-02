Coronavirus. Il capitano della nave in quarantena: “Situazione difficile, speriamo finisca presto”

Come riporta La Repubblica, a Sant’Agnello si vive in uno stato d’ansia per Gennaro Arma, il capitano della Diamond Princess, la nave ferma al largo di Yokohoma, in Giappone, in quarantena dal 4 febbraio. “E’ una situazione difficile, soprattutto inedita per tutti noi. Ma tenuto conto delle condizioni in cui ci troviamo, siamo tranquilli. A bordo c’è tanto da fare, la mia unica preoccupazione è prendermi cura dei passeggeri e dell’equipaggio. Speriamo solo che finisca presto”, ha detto.

Oramai, su 3700 passeggeri più l’equipaggio, il numero dei contagiati dal coronavirus è salito a 135. Gli italiani a bordo sono 35, ma nessuno di loro sembra essere stato contagiato. Tra chi ha contratto il virus figurano giapponesi, americani, australiani, filippini, canadesi, britannici e ucraini.

Mariana, la moglie del comandante, ha affermato: ” Mio marito è sereno, conosce il suo lavoro e ha un profondo senso di responsabilità. Ci sentiamo, ma cerchiamo di farlo rapidamente per non sottrarre tempo alle sue attività che vengono prima di tutto. Certo, un po’ di preoccupazione c’è, ma sappiamo anche che si sta facendo tutto nelle migliori condizioni. Anche noi, come tutti, ci auguriamo adesso che la quarantena finisca nel più breve tempo possibile”.

In questo difficile momento, il personale della Diamond Princess sta cercando di assicurare ai passeggeri la massima assistenza, fornendo internet gratuito, chiamate telefoniche illimitate e programmazione televisiva ampliata. Nonostante gli sforzi, però, l’atmosfera resta surreale, come un’anonima passeggera italiana, con lo pseudonimo di Allegra Viandante, scrive sui social. Grazie alle sue testimonianze, sappiamo che “Ogni anima su questa nave è provvista di un termometro personale da usare e auto testarsi ogni quattro ore informando subito l’equipe medica nel caso in cui la temperatura corporea superi i 37,5 gradi”. La donna non perde però l’ottimismo, ritenendosi fortunata nella sfortuna ed augurandosi che questa situazione finisca presto. Così come chiunque in penisola sorrentina, sindaco compreso. Sagristani ha infatti detto: “Come comunità siamo tutti vicini alla famiglia del comandante Arma in questo momento di apprensione. C’è ansia anche da parte nostra, seguiamo ogni giorno le notizie che arrivano dal Giappone. Ma abbiamo fiducia in lui. Viene da una famiglia di navigatori, conosciamo il suo valore. Se la caverà”.