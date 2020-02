Coronavirus in Campania: negativi 23 tamponi sulle persone vicine ai tre casi

Ancora buone notizie in Campania. Dopo quella relativa ai 50 tamponi negativi analizzati a Napoli, all’ospedale Cotugno, è stata comunicata pochi minuti fa la notizia di altri 23 tamponi risultati negativi. Questa volta i casi analizzati sono quelli delle persone che avrebbero avuto rapporti con i tre cittadini campani risultati positivi nella giornata di ieri.

Già da subito era partita la ricostruzione della filiera di contatti: ora, dopo l’analisi di questi 23 casi, si attende l’esame dei familiari del terzo caso rivelatosi tale la notte scorsa,

Ricordiamo che per il primo caso si tratta di una donna di 24 anni della provincia di Caserta (Ruviano); il secondo caos, invece, è una donna, tecnico di laboratorio della provincia di Salerno; mentre il terzo è un professionista che abita nella zona di Piazza Carlo III in quarantena in sorveglianza attiva da parte della Asl Napoli 1.

Tutti come detto sono rientrati di recente dalla Lombardia e accusano sintomi sfumati.

Queste le parole del Governatore De Luca nella giornata di ieri: “In Campania non c’è motivo di preoccupazione e anche i sindaci, in base alle linee guida che dirameremo, è consigliabile che evitino fughe in avanti e si attengano alle procedure di prudenza senza allarmismi. Attenzione anche a fake news che rimbalzano sui social. Se ci avvertono di casi sensibili provenienti dalla zone di focolaio in due ore effettuiamo il prelievo e forniamo il risultato. Ciò è preferibile a chiusure e quarantene di massa”.