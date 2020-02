Coronavirus. In Campania centinaia di prenotazioni cancellate negli ultimi due giorni

Coronavirus. In Campania sono centinaia le prenotazioni cancellate negli ultimi due giorni. L’Abbac sta stilando un report, in continuo aggiornamento, in cui si riportano le prenotazioni saltate di turisti e viaggiatori, riguardante non solo questo periodo, ma anche i prossimi mesi.

“Siamo preoccupati ma non intendiamo fare allarmismi, la gran parte delle disdette degli ultimi giorni tengono naturalmente conto dell’onda emotiva, a seguito del decreto di emergenza del Governo per le sette regioni del Nord e di alcune informative che i Governi di mezzo mondo stanno fornendo ai loro connazionali – commenta il presidente Abbac Agostino Ingenito – Abbiamo chiesto alle piattaforme online di cambiare le policy di cancellazione prenotazioni per salvaguardare sia i nostri gestori che gli ospiti, tenuto conto che le maggiori ota non hanno ancora modificato le modalità di rimborso, determinando non pochi contenziosi tra host e guest per le cancellazioni”.

Non mancano infatti richieste di rimborso di chi avendo prenotato con una modalità più rigida, si ritrova a dover rinunciare ad importi notevoli che spettano ai gestori in caso di mancate prenotazioni.

Tante le disdette non solo a Napoli, ma anche dalla Costiera Amalfitana così come dalla Penisola Sorrentina e dalle isole arrivano informazioni di mancate prenotazioni. Ci sono ospiti che tentano di contattare direttamente i gestori, andando oltre le schermate dei portali online per chiedere rassicurazioni e maggiori informazioni.

Le prime disdette vedono tedeschi e francesi in testa, seguiti da israeliani ed extraeuropei. Come è noto, non risultano al momento contagiati a Napoli ed in Campania, l’Abbac sta seguendo attentamente le disposizioni delle autorità regionali e nazionali.

Tanta la preoccupazione: nel caso di affittacamere e case vacanze professionali si tratta di piccolissime aziende che rischiano non poco, considerato che in molti sono in locazione. Ma si lamentano anche i non professionali come b&b e chi fa locazioni brevi. In tanti, infatti, non hanno altro reddito e molte famiglie anche sull’onda positiva degli ultimi due anni, hanno fatto dei sacrifici, acquistando immobili e riattandoli per destinarli in parte ad attività ricettiva.