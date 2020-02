Coronavirus, arriva #anchenapolinonsiferma, il video contro la paura e l’allarmismo

Napoli. Dai commercianti di Chiaiadistrict arriva l’iniziativa #ancheNapolinonsiferma, in risposta all’hastag #milanononsiferma lanciato dalla città lombarda in reazione al clima di paura legato all’emergenza Coronavirus. Il video (che trovate in calce all’articolo) di #ancheNapolinonsiferma, che sta ricevendo un numero enorme di visualizzazioni e condivisioni, è stato realizzato dal communication designer Giuseppe Esposito, con il coordinamento di Roberta Barelli e Carla Della Corte per la parte artistica.L’idea è nata dopo aver visto il video realizzato da Milano e rappresenta un modo per reagire in un momento molto pesante che tutta l’Italia sta vivendo, cercando di lanciare attraverso le immagini un messaggio di positività in un periodo in cui l’allarmismo regna sovrano.

#ancheNapolinonsiferma…#unitisipuo #chiaiadistrict #Ilovechiaia #Napoli Pubblicato da Chiaia District su Sabato 29 febbraio 2020