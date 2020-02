Coronavirus annullato il carnevale in mezza Campania da Benevento a Sarno e Paestum. Maiori e Termini ci saranno

Sarno, Nocera inferiore e Paestum Capaccio in provincia di Salerno, a Striano e altre località in provincia di Napoli, poi Benevento, a raffica arrivano comunicazioni nella redazione di Positanonews che statuiscono che sono annullate manifestazioni di carnevale per coronavirus . Inutile stare a farvi l’elenco. Ovviamente consigliamo di informarvi prima di andare da qualche parte onde evitare spiacevoli sorprese. Noi possiamo solo parlare del nostro territorio, Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina. Qui nessuna misura è stata presa dai sindaci per fortuna ci saranno i carnevali , i più importanti sono Maiori sulla Divina e Termini di Massa Lubrense sulla Penisola, ma ci sono eventi in piazza a Sorrento, Sant’Agnello, Positano, Amalfi, Ravello , Agerola in tutti i comuni del comprensorio di cui ci occupiamo le manifestazioni si svolgeranno regolarmente. Ai nostri lettori che intendono andare fuori consigliamo di telefonare ai comuni per sapere se si terranno o meno le manifestazioni.

Intanto la Costiera amalfitana e la Penisola Sorrentina si dimostrano paesi che non si stanno facendo travolgere dal panico ingiustificato, invece delle mascherine vive le maschere….