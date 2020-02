Coronavirus, Amalfi. L’Istituto Marini Gioia rimarrà chiuso per disinfestazione

Le tre sedi dell’Istituti Marini Gioia di Amalfi, resteranno chiuse giovedì 27 febbraio per permettere le operazioni di disinfestazione.

Venerdì 28 febbraio, inoltre, i collaboratori scolastici saranno in servizio presso la sede centrale, la sede ITE-Turismo di Amalfi e la sede ITE-Turismo di Minori per garantire le necessarie pulizie. Gli edifici ospitanti le tre sedi saranno interdetti agli studenti e all’utenza a fini cautelativi per tutela della salute.

Infine, per motivi precauzionali, saranno sospesi viaggi d’istruzione in Italia ed all’estero, visite guidate, uscite di un giorno, uscite per spettacoli teatrali, attività pomeridiane extracurricolari non obbligatorie, manifestazioni ed iniziative che comportino adunanze o assembramenti degli studenti.