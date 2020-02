Coronavirus. Ad Anacapri si suggerisce permanenza a casa per due settimane a chi rientra dalle vacanze

Rossella Ingenito, dirigente scolastico dell’istituto comprensivo “Vincenzo Gemito” di Anacapri, ha inviato una circolare al personale scolastico ed ai genitori degli alunni, ad oggetto “Disposizioni Coronavirus”.

“Di fronte alla crescita del livello di diffusione del coronavirus 2019-nCoV in Italia, fermo restando il diritto inalienabile di bambini e ragazzi di frequentare liberamente e regolarmente la scuola in assenza di evidenti e conclamate controindicazioni di carattere sanitario, in uno spirito di massima precauzione – scrive la professoressa Ingenito – si suggerisce una ‘permanenza volontaria fiduciaria’ a casa sino al completamento del periodo di 14 giorni dal rientro dai luoghi turistici anche se in zone non direttamente interessate dall’epidemia. Si ricorda, in merito, che per la Regione Campania vige l’obbligo del certificato medico oltre i 5 giorni di assenza per essere riammessi a scuola. Durante la ‘permanenza volontaria fiduciaria’ a casa la scuola provvederà alla creazione di un ambiente ‘d’apprendimento allargato’, mediante l’utilizzo delle nuove tecnologie, per garantire sia diritto allo studio degli studenti sia la frequenza scolastica. Tutte le uscite e i viaggi di istruzioni previsti per il corrente anno scolastico saranno annullati per effetto del Decreto Legge n. 06/2020. Sarà attivata, inoltre, una sorveglianza attiva quotidiana, consistente nella verifica della febbre e dei sintomi tipici del nuovo coronavirus 2019-nCoV a tutto il personale presente a scuola e agli studenti senza generare inutili allarmismi”.