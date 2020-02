Coronavirus, 7 nuovi contagiati in Campania: in attesa di conferma dall’Istituto Superiore di Sanità

Dopo il quarto caso confermato oggi pomeriggio, dalla task force della Protezione Civile regionale emergono 7 nuovi casi risultati positivi al test del Covid-19 svolto al Cotugno di Napoli. Questi dati sono emersi nei 70 tamponi effettuati in giornata, facendo salire il numero di contagiati a 11 solo in Campania. Come sempre in questi casi saranno le contro analisi effettuate dall’Istituto Superiore di Sanità a dare conferma definitiva della positività al coronavirus. Non è chiara la provenienza dei nuovi casi né se il contagio sia avvenuto internamente alla regione o meno.