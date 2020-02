Coronavirus, 38enne ricoverato a Lodi: altri due casi in Lombardia

Oltre al 38enne ora ricoverato a Codogno, ci sarebbero altre due persone positive al test per il coronavirus: la moglie e un uomo che avrebbe avuto contatti con lui e che si è presentato in ospedale con sintomi di polmonite.

Finita, intanto, alla città militare tromana della Cecchignola, la quarantena per gli italiani rimpatriati da Wuhan: tra loro un solo caso, in miglioramento, allo Spallanzani di Roma. In Giappone attende di partire per l’Italia il volo con i 30 connazionali sbarcati dalla Diamond Princess.