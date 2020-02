I coreani che erano con l’autista di Scala sospetto di Coronavirus dove sono?

Riceviamo e pubblichiamo. Al proposito delle notizie che circolano sul sospetto caso di coronavirus a Scala in Costiera amalfitana, tutt’ora all’ Ospedale Costa d’ Amalfi di Castiglione di Ravello, una lettera che giunge in redazione .

ho la sensazione che le autorità competenti e i mezzi di comunicazione stiano trascurando di raccogliere e/o diffondere informazioni estremamente rilevanti per tutta la comunità della costiera e, in termini più ampi, per la popolazione italiana: chi sono, quali luoghi hanno visitato e dove erano diretti i coreani trasportati dall’autista di NCC di Scala, presunto contagiato? Sono stati identificati, raggiunti e sottoposti al tampone?

Ringrazio per la risposta che potrete darmi, anche in forma di informazione pubblica.

Cordialmente

Brunilde Iovene

Atrani (SA)

Al momento non si sa nulla. Si aspetta l’esito delle analisi dal Cotugno di Napoli dei tamponi arrivati da Salerno, e poi , eventualmente, si cercherà di risalire all’origine.