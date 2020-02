Coppa Italia a Milano, “Canta Napoli” con una perla di Fabian Ruiz

MILANO –In campo non si sono viste differenze tecniche di classifica.

Il Napoli concentrato e attento a fare una partita di contenimento e cercare la rete con Mertens in attacco. Colpaccio del Napoli a San Siro. La squadra di Gennaro Gattuso batte l’Inter per 1-0 e fa sua la semifinale d’andata di Coppa Italia. Una perla di Fabian Ruiz. Decisiva una rete nella ripresa di Fabian Ruiz, al secondo gol stagionale dopo quello segnato al Lecce il 22 settembre scorso. Una vittoria importantissima che cancella la sconfitta in campionato contro i salentini e concede un leggero vantaggio in vista del ritorno, tra poco meno di un mese. Partita da incorniciare per Fabian A Conte, che ritrova Martinez dopo le due giornate di squalifica in campionato, non riesce la seconda rimonta in tre giorni dopo quella nel derby contro il Milan. Tutti i migliori in campo nerazzurrro. Al tecnico non è bastano nemmeno schierare il Toro, Lukaku, Sanchez ed Eriksen insieme nel finale. Gattuso invece colleziona un altro successo di qualità, dopo aver battuto la Juventus in campionato e la Lazio in Coppa Italia.

Padelli tiene in vita l’Inter in uscita su i piedi di Zielinski

Primo tempo lento, dai ritmi non elevatissimi con accelerazioni solo a tratti. L’Inter crea più del Napoli e Ospina per due volte deve bloccare centralmente su due tiri dal limite, prima di Brozovic, poi di Lautaro Martinez. “El Toro” ci riprova un minuto più tardi, questa volta di testa, ma la palla termina alta sopra la traversa. Ma è del Napoli, al 46′ l’occasione migliore di tutto il primo tempo.