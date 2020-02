Coppa Campania, Massa Lubrense sconfitto di misura a Castel San Giorgio

Sconfitta di misura per il Massa Lubrense con la Pro Sangiorgese, nell’andata delle semifinali di Coppa Campania di Prima Categoria. Risultato beffardo al “Domenico Sessa” di Castel San Giorgio per i nerazzurri di Aiello, che in una partita destinata finire in parità, incassano una rete allo scadere. L’accesso alla finalissima passa quindi per il Cerulli, con la gara di ritorno che si disputerà il prossimo 4 marzo. I massesi questo weekend in campionato affrontano il Napoli Est Barra in casa, poi nella quarta giornata di ritorno hanno uno scontro d’alta classifica con la Royal Acerrana, prima di affrontare i biancocelesti tra le mura amiche.