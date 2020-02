A Solofra , Sarno e Valva è già carnevale, tre luoghi, tre posti diversi, tre modi di fare festa. A Solofra da una geniale idea di Roberto D’Agnese, si sono dati appuntamento gruppi rappresentativi dei vari paesi dell’Irpinia, generando una mattinata di festa, in cui sindaco e popolazione sono stati in piazza a divertirsi. A Sarno 6 carri a tema hanno sfilato nel corso principale al mattino e al pomeriggio fino a tarda notte, circondati da gruppi di ballerini e tantissima folla con voglia di far festa. A Valva nel Castello ballo in maschera con ingressi cadenzati ad orario e a pagamento.

Positanonews e Positanonews tv ha trasmesso in diretta per l’intera giornata sia da Solofra che da Sarno, accompagnati dalla bella giornata e dal pubblico plaudente, ore liete all’insegna della maschera ballante. Nel mentre tutte le sfilate di Carnevale si concentrano nei giorno 22-23 febbraio, quello di anticiparsi, come hanno scelto questo comuni ci è sembrato un modo intelligente per combattere innanzitutto eventuale cattivo tempo, e soprattutto riempire domeniche in attesa.