ConosciAmo il mare ediz. 2020, un convegno a Napoli

Oggi 27 febbraio alle ore 17:30 appuntamento presso la sede della Lega Navale Italiana sezione di Napoli presso i Giardini del Molosiglio per il dibattito “ConosciAmo il Mare” organizzato dall’ Accademia dell’Alto Mare – sodalizio tra la Lega Navale Italiana, sezione di Napoli e la Marina Militare Italiana- in collaborazione con la onlus Marevivo. L’incontro è finalizzato a far conoscere le Aree Marine protette in Campania e vedrà la partecipazione dell’Ammiraglio della Guardia Costiera Pietro Vella; di Antonino Miccio, direttore dell’Area Marina Protetta di Punta Campanella; di Maurizio Simeone, presidente del Centro studi interdisciplinari Gaiola onlus; di Enrico Gallocchio, funzionario archeologo del Parco Archeologico dei Campi Flegrei e di Valerio Zupo, ricercatore del Dipartimento di Biotecnologie della Stazione Zoologica A. Dohrn di Napoli.

A moderare gli interventi, la professoressa Maria Paradiso del Direttivo Accademia dell’Alto Mare.

info www.lninapoli.it