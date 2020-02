Il Coniglio, impersonato da Teo Mammuccari, vince il programma di Rai 1 “Il cantante mascherato”

Ieri sera si è concluso con successo il programma di Rai 1 “Il cantante mascherato”, condotto da Milly Carlucci. La presentatrice ha voluto fortemente questa trasmissione, scommettendo su qualcosa di nuovo per la tv italiana e vincendo a pieni voti la scommessa. Otto personaggi famosi – cantanti e non – si sono esibiti durante la quattro serate davanti alle telecamere celando la loro identità sotto delle bellissime maschere e sottoponendosi al giudizio del pubblico da gasa e della giuria in sala composta da Ilenia Pastorelli, Flavio insinna, Francesco Facchinetti, Guillermo Mariotto e Patty Pravo. Quello che ha conquistato il pubblico è stato proprio il cercare di indovinare, attraverso degli indizi, chi si celasse dentro quelle particolari maschere.

La prima ad essere eliminata è stata Orietta Berti, travestita da Unicorno. Nella seconda punta è stata la volta del Barboncino, impersonato dalla cantante Arisa. Nella terza puntata eliminato dalla gara il Pavone, ovvero Emanuela Aureli.

La finale di ieri sera ha visto come prima eliminata una delle maschere più amate dai bambini, ovvero il Mostro impersonato da Fausto Leali. E’ stata poi la volta dell’Angelo, che ha svelato il volto di Valerio Scano. Al terzo posto si è classificato il Mastino, con la voce di Alessandro Greco. A conquistare il secondo posto una delle maschere che ha suscitato maggiore curiosità tra il pubblico e la giuria, quella del Leone. E ad impersonarlo una delle voci più belle della musica italiana, ovvero il grande Albano. Ma a vincere il programma e conquistare la “Maschera d’Oro” è stato il Coniglio, interpretato da Teo Mammuccari che ha rivelato le sue insospettabili doti di cantante.