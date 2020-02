Concorso Campania. Secondo De Luca entro il 3 marzo tremila giovani al lavoro

Secondo il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, la priorità è creare lavoro.

“Il mese scorso sono entrati in servizio 800 infermieri nell’ambito di un programma che prevede per la sanità campana 7600 assunzioni, grazie all’uscita dal commissariamento. La prossima settimana inizia la parte finale del concorsone che entro marzo porterà a lavorare in oltre 250 pubbliche amministrazioni della Campania circa 3000 giovani, a cui se ne aggiungeranno in seguito altri 7000 grazie alla modifica alla legge che proroga le graduatorie fino a due anni. Nei Centri per l’Impiego abbiamo varato il concorso per assumere 641 persone. Grazie ai programmi Garanzia Giovani e alle misure di autoimprenditorialità finanziati dalla Regione Campania migliaia di persone hanno trovato occupazione nel settore privato. Circa 25mila persone stanno trovando lavoro per effetto diretto delle iniziative volute dalla Regione Campania. A queste si aggiungono le migliaia di altri posti lavoro creati grazie allo sblocco dei cantieri, al piano di ammodernamento per le strade (600 milioni di euro), alle commesse per l’acquisto di autobus e treni che renderanno il nostro trasporto pubblico più moderno ed efficiente, i tanti addetti nel settore della cultura e del turismo, dove siamo primi in Italia per investimenti e crescita del numero delle presenze. La nostra priorità è una: creare LAVORO, stabile e di qualità, per aiutare tante famiglie in difficoltà e dare ai nostri giovani un’opportunità di costruire qui in Campania il loro futuro con dignità.”